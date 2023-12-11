Фамиль Агаев: "Азеррейл" сильнее благодаря своему составу"

«Чемпионат этого года сильно отличается от предыдущих сезонов. Конкуренция сильная, потому что количество команд велико, и нет разницы между клубами».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер женского волейбольного клуба «Абшерон» Фамиль Агаев.

Молодой специалист отметил, что сезон начался интересно. По его словам, смена руководства в федерации поспособствовала увеличению активности в волейболе: "В направлении развития волейбола в нашей стране проводится большая работа. Надеюсь, в ближайшие годы мы увидим увеличение количества команд. Игроки «Азеррейла» сильнее по уровню. Несмотря на то, что мы обыграли их в первом матче, они сформировали хорошую команду».

Агаев заявил, что главная цель - добиться необходимого результата в борьбе с "Азеррейлом" и пока рано говорить, кто выделится в чемпионате: "Мы хотели бы отдать больше предпочтения местным спортсменам, а не легионерам. В сборной Азербайджана представлены 4 игрока «Абшерона». В Высшей лиге еще продолжается первый круг. Поэтому о плей-офф говорить пока рано. Однако «Азеррейл» впереди по составу».

Специалист, чья команда победила во всех 4-х играх, подчеркнул, что в последней игре первого круга его клуб сыграет против "Муров Аз Терминала" на победу: "Наш соперник - очень хорошая команда. В команде есть сильные игроки. Но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и эту игру. Наша команда в приподнятом настроении. Наша главная цель - выйти в плей-офф и занять место в четверке».

Отметим, что «Абшерон» - единственная команда Высшей лиги, не потерявшая очков. Она победила во всех четырех играх и возглавляет турнирную таблицу.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz