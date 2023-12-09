Состояние волейболиста сборной Азербайджана вновь ухудшилось

Состояние волейболиста сборной Азербайджана и клуба «Хары Бюльбюль Шуша» Турала Гасанлы ухудшилось.

İdman.biz сообщает, что его снова прооперировали из-за кровотечения.

Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети главный тренер клуба Зия Раджабов. Наставник отметил, что Туралу срочно нужна кровь (3+). Он призвал желающих помочь обратиться в Банк крови и сдать кровь для помощи Гасанлы.

Отметим, что 33-летний волейболист был доставлен в Баку в крайне критическом состоянии после матча с "Панатинаикосом" в рамках "Кубка вызова" и доставлен в больницу прямо из аэропорта. Гасанлы был прооперирован из-за внутреннего кровотечения и разрыва кишечника.

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