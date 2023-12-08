Сборная Азербайджана выиграла первый сет, но проиграла игру

Юношеская сборная Азербайджана по волейболу (до 18 лет), провела свою четвертую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, команда Джалила Бахтиозина встретилась с Эстонией.

Наша команда на этот раз ушла с поля разгромленной. Соперник победил со счетом 3:1.

Чемпионат EEVZA

Четвертый тур

7 декабря

Азербайджан – Эстония 1:3 (25:23, 13:25, 14:25, 21:25)

Отметим, что это четвертое поражение нашей команды подряд. Ранее наша команда проиграла Польше, Украине и Латвии с «сухим счетом». Следующий матч наши волейболисты сыграют 9 декабря с хозяйкой турнира - Грузией.

İdman.biz