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Сборная Азербайджана выиграла первый сет, но проиграла игру

Волейбол
Новости
8 Декабря 2023 15:51
Сборная Азербайджана выиграла первый сет, но проиграла игру

Юношеская сборная Азербайджана по волейболу (до 18 лет), провела свою четвертую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, команда Джалила Бахтиозина встретилась с Эстонией.

Наша команда на этот раз ушла с поля разгромленной. Соперник победил со счетом 3:1.

Чемпионат EEVZA
Четвертый тур
7 декабря
Азербайджан – Эстония 1:3 (25:23, 13:25, 14:25, 21:25)

Отметим, что это четвертое поражение нашей команды подряд. Ранее наша команда проиграла Польше, Украине и Латвии с «сухим счетом». Следующий матч наши волейболисты сыграют 9 декабря с хозяйкой турнира - Грузией.

İdman.biz

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