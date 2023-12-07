Снова поражение

Юношеская сборная Азербайджана по волейболу, провела третью игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу (U-18).

Как сообщает İdman.biz, команда Джалила Бахтиозина встретилась с Латвией.

Наша команда и на этот раз потерпела поражение. Соперник победил со счетом 3:0.

Чемпионат EEVZA

II тур

7 декабря

Латвия – Азербайджан – 3:0 (25:19, 25:14, 25:17)

Отметим, что это было третье поражение нашей команды подряд. Ранее команда проиграла Польше и Украине с сухим счетом. Следующий матч наши волейболисты сыграют с Эстонией 8 декабря.

İdman.biz