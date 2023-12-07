Игрока сборной Азербайджана выписали из больницы

Турал Гасанлы, волейболист сборной Азербайджана и команды «Хары Бюльбюль Шуша», выписан из больницы.

Как сообщает İdman.biz, 33-летний распасовщик продолжит лечение дома под наблюдением врача.

Сообщается, что Гасанлы, перенесший 1 декабря операцию из-за внутреннего кровотечения и разрыва кишечника, сейчас чувствует себя лучше.

Отметим, что он был доставлен в Баку в крайне критическом состоянии после матча с "Панатинаикосом" в рамках "Кубка вызова" и доставлен в больницу прямо из аэропорта.

İdman.biz