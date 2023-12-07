В чемпионате Азербайджана сегодня может смениться лидер

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоятся два матча.
Как сообщает İdman.biz, центральной будет встреча «Хары Бюльбюль Шуша» - «Азеррейл». Недавний участник еврокубков идет на втором месте в таблице, отставая от лидера на 2 очка. И в случае крупной победы может возглавить зачет.
Идущий третьим «Муров Аз Терминал» сыграет против МОИК, который уступил во всех четырех проведенных матчах.
Высшая лига
18:00 Хары Бюльбюль Шуша - Азеррейл
Центр волейбола «Дарнагюль»
19:00 МОИК – Муров Аз Терминал
Баладжары, спортивный зал «Муров Аз Терминала»
|
Азеррейл
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
273-233
|
8
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
2
|
2
|
0
|
6-2
|
200-169
|
6
|
Муров Аз Терминал
|
3
|
2
|
1
|
6-6
|
283-276
|
5
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
183-174
|
4
|
Нефтчи
|
4
|
1
|
3
|
7-9
|
360-358
|
4
|
МОИК
|
4
|
0
|
6
|
1-12
|
260-329
|
0
İdman.biz