В чемпионате Азербайджана сегодня может смениться лидер

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоятся два матча.

Как сообщает İdman.biz, центральной будет встреча «Хары Бюльбюль Шуша» - «Азеррейл». Недавний участник еврокубков идет на втором месте в таблице, отставая от лидера на 2 очка. И в случае крупной победы может возглавить зачет.

Идущий третьим «Муров Аз Терминал» сыграет против МОИК, который уступил во всех четырех проведенных матчах.

Высшая лига

18:00 Хары Бюльбюль Шуша - Азеррейл

Центр волейбола «Дарнагюль»

19:00 МОИК – Муров Аз Терминал

Баладжары, спортивный зал «Муров Аз Терминала»

Азеррейл 3 3 0 9-2 273-233 8 Хары Бюльбюль Шуша 2 2 0 6-2 200-169 6 Муров Аз Терминал 3 2 1 6-6 283-276 5 Хары Бюльбюль Лачин 2 1 1 5-3 183-174 4 Нефтчи 4 1 3 7-9 360-358 4 МОИК 4 0 6 1-12 260-329 0

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