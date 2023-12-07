7 Декабря 2023
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В чемпионате Азербайджана сегодня может смениться лидер

Волейбол
Новости
7 Декабря 2023 11:43
В чемпионате Азербайджана сегодня может смениться лидер

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд сегодня состоятся два матча.

Как сообщает İdman.biz, центральной будет встреча «Хары Бюльбюль Шуша» - «Азеррейл». Недавний участник еврокубков идет на втором месте в таблице, отставая от лидера на 2 очка. И в случае крупной победы может возглавить зачет.

Идущий третьим «Муров Аз Терминал» сыграет против МОИК, который уступил во всех четырех проведенных матчах.

Высшая лига
18:00 Хары Бюльбюль Шуша - Азеррейл
Центр волейбола «Дарнагюль»

19:00 МОИК – Муров Аз Терминал
Баладжары, спортивный зал «Муров Аз Терминала»

Азеррейл

3

3

0

9-2

273-233

8

Хары Бюльбюль Шуша

2

2

0

6-2

200-169

6

Муров Аз Терминал

3

2

1

6-6

283-276

5

Хары Бюльбюль Лачин

2

1

1

5-3

183-174

4

Нефтчи

4

1

3

7-9

360-358

4

МОИК

4

0

6

1-12

260-329

0

İdman.biz

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