Айшан Абдулазимова: "Нелегко быть капитаном клуба в другой стране, но…"

«Нелегко быть капитаном клуба в другой стране, но главный тренер Яннис Атанасопулос и руководство мне очень помогают. Поэтому я не чувствую этого бремени своих плечах».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила азербайджанская волейболистка Айшан Абдулазимова, продолжительное время выступающая за венгерский «Вашаш».

«Я стараюсь выполнять свою работу как можно лучше, даже если не всегда могу всем угодить", - развила тему капитанства Абдулазимова.

Также она поделилась ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Скандиччи», который пройдет сегодня в Фиренсе. В интервью официальному сайту «Вашаша» Айшан отметила, что из-за погодных условий клуб прибыл на место накануне вечером, хотя изначально должен был достигнуть Италии утром. «Вашаш» изначально планировал вылететь в Мюнхен, но из-за снегопада в Германии рейс был отменен. Поэтому команда отправилась вначале в Вену, а затем в Цюрих, откуда затем достигла Флоренции.

«Очевидно, то, что вояж пошел не по плану, но хотим показать свой лучший волейбол и в среду. Ранее мы не раз доказывали, что сдадемся, и в матче со «Скандиччи» ситуация не изменится. Даже если мы знаем, что соперник выглядит лучше», - заявила Абдулазимова.

Она добавила, что цель команды в Лиге чемпионов не изменилась - «Вашаш» будет бороться за выход из группы. «Мы допустили много невынужденных ошибок в предыдущих встречах. Надо изменить ситуацию. С этой точки зрения матч со «Скандиччи», очевидно, будет легче в психологическом плане. Мы можем играть свободно, без давления», - заявила Айшан.

Блокирующая, проводящая пятый сезон в «Вашаше», добавила, что не намерена в качестве оправдания приводить тот факт, что половина составы команды претерпела изменения. «Прошла почти половина сезона. Мы находимся на правильном пути, но для достижения желаемых результатов еще предстоит упорно работать», - заключила Абдулазимова.

Ниджат Закиев

İdman.biz