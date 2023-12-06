У шести игроков "Нефтчи" высокая температура: матч перенесен

Матч «Хары Бюльбюль Лачин» - «Нефтчи», который планировалось провести в рамках мужского чемпионата Азербайджана по волейболу, сегодня не состоится.

По информации, предоставленной İdman.biz в Федерации волейбола, причиной этому стали проблемы со здоровьем у игроков "черно-белых".

У 6 волейболистов обратившегося в Федерацию "Нефтчи" - Эмина Абдуллаева, Милада Салехи, Абдоллы Азмуна, Мохаммада Норузи, Мохаммада Аболхасани и Мохсена Вазехи - высокая температура (диагноз - острое респираторное заболевание). Учитывая ситуацию, организатор турнира принял решение перенести встречу.

Позже будет обнародована информация о том, когда состоится матч.

İdman.biz