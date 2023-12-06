Лидер принимает "Гянджу"

Cегодня завершается IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче в Центре волейбола «Дарнагюль» сыграют лидер первенства «Абшерон» и «Гянджа». Клуб из региона пока имеет лишь одну победу в трех проведенных встречах.

Ранее в IV туре «Азеррейл» переиграл Национальную Академию Авиации (3:0), а «Муров Аз Терминал» с аналогичным результатом превзошел UNEC.

«Абшерон» 3 3 0 9-2 275-201 9 «Азеррейл» 4 3 1 10-3 312-265 9 «Муров Аз Терминал» 4 3 1 9-3 283-208 9 Национальная Академия Авиации 4 1 3 3-9 267-287 3 Гянджа 3 1 2 3-6 173-196 3 UNEC 4 0 4 0-12 155-300 0

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