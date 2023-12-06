6 Декабря 2023
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Лидер принимает "Гянджу"

Волейбол
Новости
6 Декабря 2023 13:19
Лидер принимает "Гянджу"

Cегодня завершается IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче в Центре волейбола «Дарнагюль» сыграют лидер первенства «Абшерон» и «Гянджа». Клуб из региона пока имеет лишь одну победу в трех проведенных встречах.

Ранее в IV туре «Азеррейл» переиграл Национальную Академию Авиации (3:0), а «Муров Аз Терминал» с аналогичным результатом превзошел UNEC.

«Абшерон»

3

3

0

9-2

275-201

9

«Азеррейл»

4

3

1

10-3

312-265

9

«Муров Аз Терминал»

4

3

1

9-3

283-208

9

Национальная Академия Авиации

4

1

3

3-9

267-287

3

Гянджа

3

1

2

3-6

173-196

3

UNEC

4

0

4

0-12

155-300

0

İdman.biz

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