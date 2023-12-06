Лидер принимает "Гянджу"

Cегодня завершается IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, в единственном матче в Центре волейбола «Дарнагюль» сыграют лидер первенства «Абшерон» и «Гянджа». Клуб из региона пока имеет лишь одну победу в трех проведенных встречах.
Ранее в IV туре «Азеррейл» переиграл Национальную Академию Авиации (3:0), а «Муров Аз Терминал» с аналогичным результатом превзошел UNEC.
|
«Абшерон»
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
275-201
|
9
|
«Азеррейл»
|
4
|
3
|
1
|
10-3
|
312-265
|
9
|
«Муров Аз Терминал»
|
4
|
3
|
1
|
9-3
|
283-208
|
9
|
Национальная Академия Авиации
|
4
|
1
|
3
|
3-9
|
267-287
|
3
|
Гянджа
|
3
|
1
|
2
|
3-6
|
173-196
|
3
|
UNEC
|
4
|
0
|
4
|
0-12
|
155-300
|
0
İdman.biz