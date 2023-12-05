Сборная Азербайджана проиграла Польше

В грузинском Телави стартовал чемпионат Зональной ассоциации восточноевропейского волейбола (EEVZA ) среди юношей до 18 лет.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в своей первой игре встретилась с Польшей.
Все три сета завершились победой команды соперника.
В следующем туре наша сборная встретится со сборной Украины.
Чемпионат EEVZA
Первый тур
5 декабря
Польша – Азербайджан – 3:0 (25:12, 25:16, 25:16)
Отметим, что турнир является отборочным к чемпионату Европы 2024 года. Команда, занявшая первое место в соревнованиях, напрямую пройдет на первенство континента.
İdman.biz