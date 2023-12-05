5 Декабря 2023
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Сборная Азербайджана проиграла Польше

Волейбол
Новости
5 Декабря 2023 16:29
Сборная Азербайджана проиграла Польше

В грузинском Телави стартовал чемпионат Зональной ассоциации восточноевропейского волейбола (EEVZA ) среди юношей до 18 лет.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в своей первой игре встретилась с Польшей.

Все три сета завершились победой команды соперника.

В следующем туре наша сборная встретится со сборной Украины.

Чемпионат EEVZA

Первый тур
5 декабря
Польша – Азербайджан – 3:0 (25:12, 25:16, 25:16)

Отметим, что турнир является отборочным к чемпионату Европы 2024 года. Команда, занявшая первое место в соревнованиях, напрямую пройдет на первенство континента.

İdman.biz

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