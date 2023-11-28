29 Ноября 2023
RU

Певцов приближается к олимпийской лицензии

Триатлон
Новости
28 Ноября 2023 09:50
Певцов приближается к олимпийской лицензии

Триатлонист сборной Азербайджана Ростислав Певцов обосновался на 45-м месте в олимпийском рейтинге.

Как сообщает İdman.biz, в активе двукратного участника Летних Игр 2503.85 очков и по сравнению с предыдущей классификацией поднялся на четыре строчки.

Отборочный период в триатлоне завершится 27 мая 2024 года – за два месяца до старта Олимпиады. В Париже выступят 110 атлетов – по 55 мужчин и женщин.

Отметим, что в текущем сезоне Певцов выиграл бронзу на Кубке мира в Ченду, а на своем последнем старте года – Кубке мира в Чили – занял седьмое место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Мировой триатлон опубликовал календарь нового сезона
18 Ноября 15:07
Триатлон

Мировой триатлон опубликовал календарь нового сезона

Мировой триатлон опубликовал календарь соревнований на будущий год.

Ростислав Певцов: "Пришло время собрать тело и разум воедино"
14 Ноября 16:41
Триатлон

Ростислав Певцов: "Пришло время собрать тело и разум воедино"

Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов подвел черту под международным сезоном
Певцов финишировал седьмым на Кубке мира в Чили
13 Ноября 15:14
Триатлон

Певцов финишировал седьмым на Кубке мира в Чили

Певцов преодолел 750 метров водной дистанции, 20 км велосигмента и 5 км бега за 51 минуту и 10 секунд
Певцов выступит на Кубке мира в Чили
10 Ноября 15:45
Триатлон

Певцов выступит на Кубке мира в Чили

Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов готовится к очередному рейтинговому турниру
Чемпионка Азербайджана выступила на Кубке мира
22 Октября 10:26
Триатлон

Чемпионка Азербайджана выступила на Кубке мира

Чемпионка Азербайджана по триатлону Ксения Воронина выступила на Кубке Европы среди юниоров в Енишехире (Турция)
Певцов стал двенадцатым в Южной Корее
21 Октября 16:26
Триатлон

Певцов стал двенадцатым в Южной Корее

Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов продолжает набирать рейтинговые очки в борьбе за олимпийскую лицензию

Самое читаемое

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
27 Ноября 17:31
Азербайджанский футбол

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана"
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»
12:24
Волейбол

Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76"
Паралимпийцев позвал Манчестер
11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"
14:51
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"

"Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать"