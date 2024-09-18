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Ростислав Певцов: "Точно знаю, что еще могу быть на подиуме"

Триатлон
Новости
18 Сентября 2024 11:11
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Ростислав Певцов: "Точно знаю, что еще могу быть на подиуме"

«Я точно знаю, что еще могу быть на подиуме».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил триатлет Ростислав Певцов после выступления на Кубке мира в Валенсии.

Как передает İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана занял двадцатое место в Испании. Он рассказал о причине, помешавшей побороться за более высокие места:

«Упал на последнем повороте перед транзитной зоной из-за невнимательности другого гонщика, и потерял все шансы на высокое место. Как итог - 20-е место. Знаю, что могу быть на подиуме в коротком триатлоне. Вопрос только будут ли у меня еще старты и возможность показать это», - заявил Певцов.

Отметим, что Кубок мира прошел в формате спринта.

İdman.biz

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