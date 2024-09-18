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Певцов выступил на Кубке мира

Триатлон
Новости
18 Сентября 2024 09:11
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Певцов выступил на Кубке мира

Трехкратный участник Олимпиады Ростислав Певцов занял двадцатое место на Кубке мира в Валенсии.

Как передает İdman.biz, рейтинговый турнир прошел в формате спринта, где участникам надо было вначале проплыть 750 метров, далее преодолеть на велосипеде 19,2 км и затем пробежать 5 км. На старт вышли 65 спортсменов и после первой половины дистанции триатлет сборной Азербайджана боролся за место в десятке. Однако он угодил в завал на последнем повороте перед транзитной зоной и потерял шансы на высокое место.

В итоге, преодолев всю дистанцию за 50 минут и 44 секунды, Певцов пересек финиш двадцатым.

Победу на Кубке мира одержал испанец Давид Кантеро Дель Кампо, серебро выиграл Каллум Маклакки из Австралии, а в тройку вошел еще один хозяин турнира - Серхио Кабрера.

İdman.biz

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