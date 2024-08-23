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Ростислав Певцов: "Благодаря полной поддержке Азербайджана я сейчас там, где есть"

Триатлон
Новости
23 Августа 2024 11:57
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Ростислав Певцов: "Благодаря полной поддержке Азербайджана я сейчас там, где есть"

Триатлет Ростислав Певцов, трижды участвовавший на Олимпиаде, рассказал, что переломным моментов его карьеры стало выступление под флагом Азербайджана.

Как передает İdman.biz, уроженец Харькова подвел итог своей насыщенной олимпийской карьере.

«Когда в далеком 2002, я начал заниматься триатлоном, у Льва Медведева, попасть на Олимпиаду было недостижимой мечтой. Это была как конечная остановка в спорте. Тогда я бы никогда не поверил что смогу провернуть это трижды.

В 2014 году произошел переломный момент в моей спортивной карьере, я каким то образом, до сих пор не понимаю каким, попал в руки к Сергею Яценко и в Азербайджан. Именно благодаря этой связке, профессионализму Сергея Леонтьевича и полной финансовой и моральной поддержке Азербайджана, я сейчас там где я есть.

За это время я тренировался с огромным количеством сильных и талантливых спортсменов, многому учился у них, возможно чему-то они учились у меня, и этот каласальный опыт который я получил теперь останется со мной на всегда.

В течении этих 10 лет я стал именно тем спортсменом которым являюсь сейчас, с победами, поражениями, разочарованиями, травмами, снова победами и радостями.

Сейчас спустя несколько дней после Олимпиады я не думаю что это моя конечная остановка, думаю что у меня еще есть немного сил удивить самого себя», - отметил Певцов на своей странице в социальной сети.

İdman.biz

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