Мировой триатлон опубликовал календарь квалификационных турниров к Олимпиаде

Мировой триатлон опубликовал календарь соревнований, которые являются квалификационными к Олимпиаде.

Как сообщает İdman.biz, завершение отборочного цикла намечено на 27 мая, после чего определятся участники предстоящих Летних Игр.

На своем сайте организация представила новые локации соревнований, которые будут частью квалификации в Париж. В их числе Кубки мира в Напьере (Новая Зеландия, 22-24 февраля), Гонконге (22-24 марта), Лиевене (Франция, 30 марта), Воллонгонге (Австралия, 20-21 апреля), Всемирная серия в Абу-Даби (8 марта), Йокогаме (11 мая), Кальяри (25-26 мая) и другие турниры.

Также лицензионными будут континентальные первенства.

От Азербайджана на попадание в Париж претендует Ростислав Певцов, который ранее выступал на двух Олимпиадах.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz