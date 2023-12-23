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Определились победители соревнований по триатлону - ФОТО

Триатлон
Новости
23 Декабря 2023 23:22
Определились победители соревнований по триатлону - ФОТО

Состоялись республиканские соревнования по триатлону, посвященные чемпиону СССР профессору Тофику Караеву.

Как сообщает İdman.biz, турнир организован Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Помимо Баку, в соревнованиях, проходящих в Республиканском олимпийском центре, соревновались 80 спортсменов 2010-2011 годов рождения, представляющих Сумгайыт, Гянджу, Барду, Губу и Хачмаз. Участники попробовали свои силы в беге на 60 и 200 метров и прыжках в длину. Тунджай Гумбатов выиграл забеги на 60 и 200 метров у юношей, а Фидан Османова - у девушек. В прыжках в длину наивысший результат у юношей показал Тунджай Хумбатов, у девушек - Сельма Агабекова.

Тунджай Гумбатов завоевал первое место в троеборье среди юношей. Акпер Дадашлы был вторым, Нурлан Марданов - третьим. У девушек на вершину пьедестала поднялась Фидан Османова. Сельма Агабекова и Нила Гейдарова заняли 2-е и 3-е места соответственно.

İdman.biz

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