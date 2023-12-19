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Олимпиец сборной Азербайджана начал подготовку к сезону в Аланье

Триатлон
Новости
19 Декабря 2023 13:21
Олимпиец сборной Азербайджана начал подготовку к сезону в Аланье

Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов начал подготовку к новому сезону.

Как передает İdman.biz, спортсмен, борющийся за олимпийскую лицензию, начал сборы в турецкой Алании под руководством главного тренера сборной Сергея Яценко. После Кубка мира в Чили в начале ноября, где он занял седьмое место, спортсмен восстанавливал силы, а теперь строит подготовку с учетом предстоящих Летних Игр, которые будут для него третьими в карьере.

Отметим, что в этом году самым значимым достижением Певцова стало завоевание бронзовой награды на Кубке мира в Ченгду.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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