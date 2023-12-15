Певцов упрочил позиции в олимпийском рейтинге

Всемирный триатлон обнародовал текущий олимпийский рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана Ростислав Певцов находится на 45-м месте. В активе двукратного участника Летних Игр 2503.85 очков и по сравнению с предыдущей классификацией он поднялся на четыре строчки.

Отборочный период в триатлоне завершится 27 мая 2024 года – за два месяца до старта Олимпиады. В Париже выступят 110 атлетов – по 55 мужчин и женщин.

Отметим, что в текущем сезоне Певцов выиграл бронзу на Кубке мира в Ченду, а на своем последнем старте года – Кубке мира в Чили – занял седьмое место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz