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Певцов упрочил позиции в олимпийском рейтинге

Триатлон
Новости
15 Декабря 2023 13:14
Певцов упрочил позиции в олимпийском рейтинге

Всемирный триатлон обнародовал текущий олимпийский рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана Ростислав Певцов находится на 45-м месте. В активе двукратного участника Летних Игр 2503.85 очков и по сравнению с предыдущей классификацией он поднялся на четыре строчки.

Отборочный период в триатлоне завершится 27 мая 2024 года – за два месяца до старта Олимпиады. В Париже выступят 110 атлетов – по 55 мужчин и женщин.

Отметим, что в текущем сезоне Певцов выиграл бронзу на Кубке мира в Ченду, а на своем последнем старте года – Кубке мира в Чили – занял седьмое место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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