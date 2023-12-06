Сергей Яценко: "Ростислав Певцов практически гарантировал лицензию на свою третью Олимпиаду" - ФОТО

Уходящий сезон оказался достаточно насыщенным для триатлета Ростислава Певцова. На его счету два пьедестала - победа на Открытом Кубке Африке в Танжере и бронза на Кубке мира в Ченгду. Спортсмен борется за возможность в третий раз выступить на Олимпиаде, и главный тренер сборной Сергей Яценко в интервью İdman.biz рассказал о том, что Певцов практически решил свою задачу.

- Сергей Леонтьевич, как бы вы оценили завершающийся год для Ростислава? С точки зрения борьбы за путевку, все ли идет по плану?

- Певцов очень удачно провел сезон, возможно, это для него самый успешный отрезок в карьере. Он выдал хорошую серию – стал шестым на Евроиграх в Кракове, затем пятым на Кубке мира в Тисайвароше, вошел в тройку на Кубке мира в Китае и стал седьмым на Кубке мира в Чили. Ростислав набрал рейтинговые очки в зачет олимпийской квалификации и фактически обеспечил себе участие на Играх.

- То есть, о его перспективах с точки зрения попадания в Париж можно уже не волноваться?

- Период отбора официально завершится в конце мая, но формально Певцова уже решил свою задачу. На Играх примут участие 55 триатлетов в мужском зачете и он уже обеспечил место в в этой когорте. Из потенциальных соперников его уже никто обойти не сможет.

- Ростислав дважды выступал на Играх, имеет большой опыт. С данной точки зрения его подготовка к своей третьей Олимпиаде будет как-то отличаться по сравнению с предыдущими циклами?

- Да, безусловно, мы внесем определенные коррективы. Думаем разбить циклы подготовки, сделав упор на тренировки в горах в испанской Сьерра-Невады в июне. Далее выступим на нескольких турнирах, а затем поднимемся в горы Франции, чтобы оттуда затем отправится на Олимпиаду. Что касается соревнований, то планируем не переезжать с континента на континент. Максимум – это выезд на Кубки мира в Азию.

- Певцов выступал на тестовом турнире в Париже и, наверное, этот фактор тоже можно взять в расчет при подготовке. Ведь важно было увидеть места, где пройдут Игры и оценить трассу…

- Действительно, это очень важный момент. К тому же, нельзя исключать и того, что в последний момент формат олимпийской гонки претерпит изменения. Все дело в загрязнении Сены, из-за чего оказался отменен Кубок мира на открытой воде. Вода там определенно плохого качества, количество бактерий превышает норму, а при дождях ситуация усугубляется еще больше. Поэтому, организаторы могут в последний момент трансформировать соревнования в дуатлон.

- Когда Ростислав начнет подготовку к новому сезону?

- После Кубка мира в Чили он восстанавливал свои силы. А первый сбор после перерыва планируем провести в Алании. С 17 декабря приступим к тренировкам в Турции.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz