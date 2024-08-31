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Джокович проиграл и впервые за 7 лет остался без "Шлема"

Теннис
Новости
31 Августа 2024 11:55
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Джокович проиграл и впервые за 7 лет остался без "Шлема"

Традиция продолжается: с 2008 года никто не может защитить титул на US Open.

Новак Джокович оставил все силы на Олимпиаде? Вполне возможно. Иначе как объяснить, что великий серб в третьем круге US Open проиграл Алексею Попырину, австралийцу русского происхождения? При всём уважении к Попырину Джокович в своей лучшей форме просто не заметил бы соперника на харде. Однако Новаку уже 37, а Алексею 25 - самый расцвет.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», середине первого сета казалось, что эта партия останется за Джоковичем. В шестом гейме он вышел на брейк-пойнты, но упустил все пять шансов взять подачу Попырина. А вот концовка партии полностью осталась за австралийцем. После 4:4 Алексей под ноль забрал два гейма - 6:4.

Во втором сете Попырин чётко действовал в своих геймах, и у Джоковича не было ни одного брейк-пойнта. В пятом гейме Алексей взял подачу соперника и уверенно довёл дело до победы в партии — 6:4. В третьей партии Джокович намекнул было на камбэк, поведя 3:0 с брейком. Попырин отыграл этот брейк, но после этого проиграл три гейма подряд — 6:2 в пользу серба.

Тем не менее четвёртая партия стала последней. В напряжённом пятом гейме Попырин реализовал четвёртый брейк-пойнт, а подтверждая брейк, сам ушёл с двойного брейк-пойнта — 4:2. В седьмом гейме Алексей сделал второй брейк подряд, при 5:2 не смог подать на матч, но со второй попытки, уже при 5:4, под ноль выиграл гейм — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Исход встречи, вполне возможно, оказался бы иным, если бы не 14 двойных ошибок в исполнении Джоковича. И у сетки Новак играл не лучшим образом, взяв 19 очков из 40, то есть 48%.

US Open (м). 3-й круг

31 августа 2024, суббота. 04:30

Алексей Попырин (28, Австралия) - Новак Джокович (2, Сербия) - 3:1 (6:4, 6:4, 2:6, 6:4)

Вот так Джокович впервые с сезона-2017 закончил сезон без титулов на турнирах «Большого шлема». В тот проблемный год его лучшим результатом были два четвертьфинала, а в этот раз серб дошёл до финала Уимблдона. Кроме того, проклятие US Open продолжает действовать. С 2008 года здесь никому не удаётся защитить титул, то есть выиграть турнир два раза подряд. В 2007 и в 2008 годах лучшим становился Роджер Федерер, а в финале он уступил Хуану Мартину дель Потро, положив тем самым начало этой тенденции. И впервые за 22 года ни один из представителей классической «Большой тройки» (Федерер, Надаль, Джокович) не выиграл хотя бы один ТБШ в сезоне.

Впервые с 1973 года второй и третий сеяный на ТБШ выбыли не позже третьего круга (Карлос Алькарас проиграл во втором раунде).

Одно событие точно случится на US Open: либо у этих соревнований в очередной раз будет новый победитель, либо Даниил Медведев впервые в карьере во второй раз выиграет один и тот же турнир. Чемпионов прежних лет в сетке не осталось.

İdman.biz

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