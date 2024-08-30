"Sea Breeze Padel Cup": определились первые победители

Определились победители первого этапа международного турнира по паделу «Sea Breeze Padel Cup», организованного Федерацией тенниса Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, помимо Азербайджана к борьбе присоединились участники из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, России, Болгарии, Украины, Великобритании.

Победу в турнире, в котором приняли участие 32 спортсмена, одержала пара Василий Младенов - Кирилл Димитров из Болгарии.

Наши местные спортсмены Тамерлан Азизов и Юсиф Рзаев заняли 2-е место, Дениз Гурсой и Шимшек Басаран из Турции - 3-е.

В завершение победителям и призёрам были вручены дипломы и медали.

Отметим, что турнир завершится 1 сентября.

İdman.biz