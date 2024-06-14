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Джокович приступил к первым тренировкам после операции

Теннис
Новости
14 Июня 2024 23:30
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Джокович приступил к первым тренировкам после операции

Экс первая ракетка мира Новак Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», он проходит лечение в одной из клиник Белграда.

Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, теннисист уже даёт нагрузки на колено, хотя и делает это под присмотром специалистов.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».

После прошедшей операции Джокович говорил о том, что хорошо себя чувствует и постарается как можно быстрее вернуться на корт.

İdman.biz

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