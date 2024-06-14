Четырехкратная чемпионка примет участие в Олимпиаде

Четырехкратная чемпионка "Большого шлема" Наоми Осака примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, это подтвердила Японская теннисная ассоциация.

Бывшая первая ракетка мира примет участие в Олимпийских играх во второй раз. 26-летняя теннисистка заняла 9-е место в Токио-2020, где на церемонии открытия зажгла олимпийский огонь на стадионе. Хотя Наоми на данный момент занимает 125-е место в рейтинге мира, как бывшая чемпионка турниров "Большого шлема" она получила специальную лицензию на Париж-2024.

Отметим, что индивидуальные соревнования теннисисток в Париже-2024 стартуют 27 июля.

İdman.biz