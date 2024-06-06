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Дуэль Швентек-Паолини в финале

Теннис
Новости
6 Июня 2024 22:34
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Дуэль Швентек-Паолини в финале

Определились финалистки на теннисном турнире "Большого шлема" "Ролан Гаррос-2024".

Как сообщает İdman.biz, в решающем поединке встретятся Ига Швентек (Польша) и Жасмин Паолини (Италия).

Польская теннисистка обыграла в полуфинале американку Коко Гауфф - 6:2 и 6:4. Швионтек трижды выигрывала во Франции за последние 4 года.

У Паолини не возникло никаких сложностей во встрече с россиянкой Миррой Андреевой. Итальянская теннисистка обыграла 17-летнюю россиянку со счетом 6:3 и 6:1.

Отметим, что финальный матч состоится 8 июня.

İdman.biz

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