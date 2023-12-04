Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО

Представители Федерации тхэквондо Азербайджана приняли участие в Гала-вечере Всемирного тхэквондо в Манчестере.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие посетили вице-президент ФТА Хикмет Самедов, а также главный тренер паралимпийской сборной Фарид Тагизаде вместе со спортсменами - Сабиром Зейналовым, Имамеддином Халиловым и Абульфазом Абузарли.

В ходе форума Х.Самедов встретился с президентом Всемирного тхэквондо Чунг-Вон Чоу. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития этого вида в Азербайджане.

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