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Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО

Тхэквондо
Новости
4 Декабря 2023 15:46
Азербайджан - на Гала-вечере Всемирного тхэквондо - ФОТО

Представители Федерации тхэквондо Азербайджана приняли участие в Гала-вечере Всемирного тхэквондо в Манчестере.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие посетили вице-президент ФТА Хикмет Самедов, а также главный тренер паралимпийской сборной Фарид Тагизаде вместе со спортсменами - Сабиром Зейналовым, Имамеддином Халиловым и Абульфазом Абузарли.

В ходе форума Х.Самедов встретился с президентом Всемирного тхэквондо Чунг-Вон Чоу. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития этого вида в Азербайджане.

İdman.biz

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