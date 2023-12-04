Герои бакинского ЧМ признаны лучшими в уходящем году - ФОТО

В Манчестере состоялся Гала-вечер Мирового тхэквондо, где были отмечены лучшие в уходящем году.

Как сообщает İdman.biz, лучшей спортсменкой была признана турчанка Мерве Динчель. Сезон оказался для нее самым успешным на международной арене: она выиграла чемпионат мира в Баку и завоевала золото на Гран-При в Париже.

Действующий чемпион мира Шейх Саллах Сиссе из Кот-д'Ивуара был удостоен звания лучшего спортсмена года. Ивуарийский тхэквондист завершил сезон победой в финальном турнире Гран-При, пополнил свою обширную коллекцию золотых медалей.

Во время Гала-награды были также отмечены звезды паратхэквондо. Лучшей паралимпийкой была признана мексиканка Клаудия Ромеро, завоевавшая золото на Гран-При в Париже и Тайюане, а также бронзу на чемпионате мира в Веракрусе.

Между тем, чемпион мира по паратхэквондо Антонино Боссоло из Италии был признан лучшим в мужском зачете. На его счету золото на Гран-При в Париже и ряд других наград.

Ниджат Закиев

İdman.biz