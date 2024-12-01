Мастер-класс в Губе - ФОТО

30 ноября в Спортивной столице Губе прошел мастер-класс для тхэквондистов.

Как сообщает İdman.biz, в тренировках приняли участие 30 тхэквондистов.

Председатель тренерско-преподавательского комитета Федерации таэквондо Азербайджана Алекпер Имамалиев объявил мастер-класс открытым и отметил, что подобные упражнения эффективны с точки зрения развития спортсменов. Главный судья Федерации Гюндуз Абдуллаев проинформировал участников о «Правилах и этических нормах судейства в тхэквондо», врач Федерации Руслан Шарифов - «Об обучении тренеров-преподавателей и спортсменов антидопинговым правилам».

В мастер-классе приняли участие тренеры - серебряный призер Олимпийских игр Париж-2024, чемпион Европы Гашим Магомедов, тренеры национальной молодежной сборной, чемпионка Европы и мира Фарида Азизова, победитель I Европейских игр Айхан Тагизаде, а также молодежный чемпион Европы Сейяд Дадашов, которые поделились со спортсменами своими знаниями, умениями и опытом.

Семинар охватил такие темы, как «Философия тхэквондо, технико-тактическая база», «Соревнования и техника боя».

İdman.biz