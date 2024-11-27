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Азербайджанка, выбранная лучшим судьей на международном турнире: "Для меня большая честь получить эту награду"

Тхэквондо
Новости
27 Ноября 2024 20:30
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Азербайджанка, выбранная лучшим судьей на международном турнире: "Для меня большая честь получить эту награду"

Для меня большая честь получить эту награду.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила "Report" азербайджанский судья по тхэквондо Айгюль Абдуллаева, комментируя присвоение ей звания лучшего судьи на международном турнире "Bosnia Open".

Она рассказала, что в течение года участвовала во многих соревнованиях и также была выбрана лучшим судьей на международном турнире, проходившем в апреле:

«В этом году я судила многие соревнования. В апреле меня также выбрали лучшим судьей на международном турнире «Кубок президента», организованном Всемирной федерацией тхэквондо. Для меня это большая честь. Эту награду я ценю не только как личное достижение, но и как подтверждение профессионализма судей Федерации тхэквондо Азербайджана».

Международный судья рассказала, что в турнире участвовало большое количество опытных судей:

«В соревнованиях приняли участие более 40 судей. При выборе лучших судей в основном обращают внимание на такие критерии, как справедливое проведение боев и завершение сложных поединков без ошибок. На самом деле, это не первая награда, которую я получаю. Ранее меня выбрали лучшим судьей на нескольких международных турнирах. Международный турнир в Боснии и Герцеговине занимает одно из важных мест на европейской и мировой арене тхэквондо. Потому что наряду со спортсменами высокого уровня здесь участвовали опытные судьи».

А.Абдуллаева также подчеркнула, что эта награда является для нее дополнительной мотивацией:

«Работать на таком турнире, работать со спортсменами высокого уровня и опытными коллегами было и ответственностью, и опытом. Достигнутый мной успех является дополнительной мотивацией для дальнейшей деятельности. Он усиливает мое желание достойно представлять Азербайджан на международном уровне. В последнее время руководство Федерации тхэквондо Азербайджана уделяет нашим судьям особое внимание и заботу. Благодаря этому наши судьи признаются и высоко оцениваются на международной арене».

Отметим, что А.Абдуллаева была выбрана лучшим судьей международного турнира по тхэквондо U-21 «Bosnia Open», проходившего в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

İdman.biz

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