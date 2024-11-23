Вторая медаль на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по тхэквондо U-21, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает İdman.biz, на пьедестал почета поднялся член нашей сборной Васиф Салимов (63 кг).

Наш представитель был награжден бронзовой медалью. На пути к награде Салимов, освобожденный от первого этапа, победил тхэквондистов из Турции, Украины и Дании. Васиф проиграл польскому спортсмену в полуфинале и занял 3-е место.

Отметим, что Сайяд Дадашов (54 кг) в первый день чемпионата Европы завоевал бронзу.

İdman.biz