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Магомедов узнал новых возможных соперников по Олимпиаде

Тхэквондо
Новости
13 Июня 2024 11:34
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Магомедов узнал новых возможных соперников по Олимпиаде

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), готовящийся к Олимпиаде, узнал своих последних потенциальных соперников по Летним Играм.

Как сообщает İdman.biz, после завершения квалификации определились еще два спортсмена, которые выступят в данной категории в Париже. Квота хозяев занял Сириан Раве, ставший чемпионом Европы в 2021 году. А вальд-карта от организаторов предоставлена Хади Тирану, который будет представлять олимпийскую команду беженцев.

Всего в весе до 58 кг на Олимпиаде выступят 17 тхэквондистов.

Отметим, что Магомедов выиграл билет на Игры благодаря победе в чемпионской серии «Большого шлема» в Китае.

İdman.biz

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