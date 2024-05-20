22 Мая 2024
RU

Сборная по паратхэквондо завоевала 2 медали во Вьетнаме - ФОТО

Тхэквондо
Новости
20 Мая 2024 07:35
56
Сборная по паратхэквондо завоевала 2 медали во Вьетнаме - ФОТО

Сборная Азербайджана по паратхэквондо завоевала две медали на открытом чемпионате Азии.

Как сообщает İdman.biz, чемпионат проходил в Дананге, Вьетнам.

Сабир Зейналов (58 кг) проиграл лишь в финале и поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Паратхэквондист в категории К-44 одержал победу над представителем Непала в 1/8 финала, Ирана в 1/4 финала и Франции в 1/2 финала и вышел на решающий поединок. В решающем бою он проиграл своему сопернику из Китайского Тайбэя и завоевал серебряную медаль.

Абульфаз Абузарлы (80 кг, К-44) завершил чемпионат с бронзовой наградой. Освобожденный от первого поединка пара-тхэквондист в 1/4 финала победил своего казахстанского соперника. Однако Абузарлы не принял участие в полуфинальном матче из-за травмы и занял 3-е место в чемпионате.

İdman.biz

Новости по теме

Наша сборная стала сильнейшей в Европе - ФОТО
13 Мая 11:48
Тхэквондо

Наша сборная стала сильнейшей в Европе - ФОТО

Мужская сборная Азербайджана по паратхэквондо заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы
Джавад Агаев занял 3 место на чемпионате Европы
12 Мая 19:27
Тхэквондо

Джавад Агаев занял 3 место на чемпионате Европы

Тхэквондист сборной Азербайджана, завершил чемпионат Европы с бронзовой медалью
Еще одна медаль на чемпионате Европы
12 Мая 19:01
Тхэквондо

Еще одна медаль на чемпионате Европы

Еще один азербайджанский паратхэквондист поднялся на пьедестал почета на чемпионате Европы, проходящем в столице Сербии Белграде
Имамеддин Халилов второй раз подряд стал чемпионом Европы
11 Мая 18:50
Тхэквондо

Имамеддин Халилов второй раз подряд стал чемпионом Европы

Азербайджанский паратхэквондист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Сербии Белграде
"У меня нет настроения из-за соревнования"
11 Мая 10:27
Тхэквондо

"У меня нет настроения из-за соревнования"

"Потому что это не имеет особого значения"
Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
10 Мая 23:04
Тхэквондо

Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Лицензиат Парижа-2024, выступавший в весовой категории 58 кг, добился такого успеха в столице Сербии Белграде

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"