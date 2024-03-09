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Новый шанс на Олимпиаду для Харчегани

Тхэквондо
Аналитика
9 Марта 2024 11:55
Новый шанс на Олимпиаду для Харчегани

Тхэквондо первым завершает олимпийскую квалификацию. Сегодня в Софии начало европейского лицензионного турнира в Софии, где сборной Азербайджана предстоит добирать билеты в Париж. Одним из его главных соискателей может стать бронзовый призер Олимпиады в Рио, двукратный чемпион мира Милад Беиги Харчегани (+80 кг).

Как сообщает İdman.biz, регламент квалификации в тхэквондо достаточно любопытный. Так как от одной страны на Летние Игры может быть допущено не более четырех атлетов. Но если кто-то либо завоюет лицензии через мировой рейтинг или «Большой шлем», то на заключительный отборочный континентальный старт команда отправляется в усеченном составе.

После того, как Гашим Магомедов (58 кг) завоевал лицензию, победив на «Большом шлеме» в Китае, сборной Азербайджана осталось добирать три вакансии - одну в мужском и две в женском зачете. Причем, на Олимпиаде будут разыгрываться комплекты наград в восьми категориях (четырех у мужчин и женщин).

Тренерский штаб сборной, определяя состав на Софию, сделал ставку на Харчегани. Среди главных кандидатов на поездку в Болгарию был и Джавад Агаев (68 кг). Первая половина прошлого сезона сложилась для него не лучшим образом, но затем он завоевал серебро на чемпионате Европы в олимпийских категориях в Таллине. Чтобы лишний раз не гонять вес, бронзовый призер ЧМ-2022 выступил на чемпионате страны в категории до 74 кг, одержав победу.

Однако, учитывая, что биться в Софии может лишь один наш спортсмен в мужском зачете, выбор пал на Харчегани. Наверняка был принят во внимание и его богатый опыт, а также форма, которую он набрал по ходу сезона. К тому же для Милада успех в Софии – это возможность вновь перезагрузить карьеру, решить высокую задачу и выиграть вакансию на свою третью Олимпиаду. Правда, теперь он выступает в супертяжелой категории, но у Харчегани была возможность освоится в новом весе. В этом смысле будет интересно посмотрить на выступление тхэквондиста в Софии, где на кону будет многое.

В женском зачете заявлены Земфира Гасанзаде (49 кг) и Нигяр Абдуллаева (57 кг). Первая выиграла конкуренцию у бронзовой призерки чемпионата Европы-2021 Минаи Акперовой. Земфира является третьей медалисткой молодежного ЕВРО, хотя бороться за лицензию ей будет крайне непросто.

Вместе с тем, необходимым критерием для завоевания вакансии в Софии будет выход в финал. На турнире будут разыграны по два билета в Париж в каждой из категорий.

Развязка близка.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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