Азербайджанские тхэквондисты отправились на лицензионный турнир - СОСТАВ

В Софии, столице Болгарии пройдет Европейский олимпийский квалификационный турнир по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана, имеющая 1 действующую лицензию на Летние Олимпийские игры Париж-2024, примет участие в соревнованиях. В нашей сборной - три спортсмена.

В турнире примут участие Милад Бейки Харчегани (+80 кг) под руководством главного тренера мужской сборной Мамеда Абдуллаева, а также Земфира Гасанзаде (49 кг) и Нигяр Абдуллаева (57 кг) под руководством главного тренера женской сборной Сун Ми Пак.

Поединки состоятся 9-10 марта.

Отметим, что команда вернется в Баку 11 марта.

İdman.biz