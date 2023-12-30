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Чемпион Европы меняет весовую категорию: "Я верю в себя"

Тхэквондо
Интервью
30 Декабря 2023 21:43
Чемпион Европы меняет весовую категорию: "Я верю в себя"

"Все прошло хорошо. Соревнования прошли на высоком уровне».

Об этом İdman.biz сообщил золотой медалист чемпионата Азербайджана по тхэквондо Сайяд Дадашов (54 кг).

22-летний тхэквондист рассказал, что борьба с Рахидом Велиевым в финале за звание чемпиона была очень напряженной: "Все было хорошо. Все шло так, как я хотел. Каждый из моих соперников был опытным тхэквондистом. Я плохо начал финальный бой. Отставал в начале поединка. Позже мне удалось собраться и победить».

Сайяд оценил 2023 год и рассказал о своих будущих целях: «Год начался для меня не очень удачно. На чемпионате мира, проходившем в Баку, выступил неудачно. Позже выиграл медаль на Европейских играх. Моя цель - стать чемпионом Европы в 2024 году».

Чемпион Европы U-21 хочет сменить свою весовую категорию в новом году. По его словам, он хочет выступать в олимпийской весовой категории 58 кг: "В этом весе Гашим Магомедов получил лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024. По этой причине у меня нет шансов получить лицензию на Олимпиаду. Хочу реализовать свое желание в Лос-Анджелесе-2028. Если перейду в этот вес, я буду соперником Гашима. Я верю в себя в бою».

Эмин Ага

İdman.biz

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