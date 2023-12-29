29 Декабря 2023
RU

Определились победители чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Тхэквондо
Новости
29 Декабря 2023 10:01
Определились победители чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Завершились первенства и чемпионат Азербайджана по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, соревнования, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, завершились турниром спортсменов старшей возрастной группы.

В последний день чемпионата, проходившего в Бакинском Дворце спорта, тхэквондисты и тхэквондистки завоевали 16 комплектов медалей.

РИМ «Тахсил» (Сумгаит) занял первое место в командном зачете. ОИК Агджабеди занял второе место, ИК «Гомрукчу» - третье. За ними расположились «Нефтчи» ИК и «Хазар» ТК.

Джалил Абдуллаев, Гусейн Мехралиев, Садык Агаев, Гюнай Зейналова, Захид Надиров, Имран Залов и Захид Надиров были награждены как перспективные тренеры года.

Рамал Аскаров, Васиф Гурбанов и Диляра Гасанова были выбраны лучшими судьями соревнования. Рза Меджидов и Басти Гулиева победили в номинации самого активного врача года.

Отметим, что ранее были выявлены сильнейшие молодые и юные тхэквондисты страны. Также состоялся отборочный турнир паратхэквондистов.

Чемпионат Азербайджана

Мужчины

54 кг

1. Сайяд Дадашов (МОИК)
2. Рахид Велиев (Масаллы)
3. Хатам Гасанлы (Атилла ТК)
3. Хидир Мамедов (РОМ образования №6 ИЭУГИМ)

58 кг

1. Руслан Сеидов (Таможня ИК)
2. Малик Аббасов (Таможня ИК)
3. Юсиф Гурбанов (Ленкоранский ТИМ)
3. Адиль Эйвазов (Образование РИМ Сумгаит)

63 кг

1. Рияд Ширалиев (Фарасат ТК)
2. Парвиз Искендерова (МОИК)
3. Рахиль Юсифов (Казах)
3. Фарид Амиралиев (Кавказ ТК)

68 кг

1. Яшар Мамедли («Нефтчи» ИК)
2. Вагиф Гаджиев (Агсу)
3. Ханлар Ханахмедов (Губа Хачмазская РГИИ)
3. Вугар Багиров (Альпман ТК)

74 кг

1. Джавад Агаев (МОИК)
2. Алескер Алиев (Таможенная инспекция)
3. Исмет Исрафилзаде (Кавказ ТК)
3. Ниджат Исмаилзаде (Таможенная инспекция)

80 кг

1. Эльтадж Гафаров (СК МВД)
2. Хан Мамедов (СО МВД)
3. Раван Мамедов (Brave TK)
3. Нихат Гашимов (СК МВД)

87 кг

1. Талех Сулейманов (МОИК)
2. Вусал Балагадашов (Хазар ПИК)
3. Гусейн Ализаде (следователь МВД)
3. Али Исмайлов (Таможня ИК)

+87 кг

1. Милад Бейги Харчегани (МИД ISK)
2. Хамидреза Бадриалиабади (МИД ISK)
3. Орхан Гасымов (Гедабейский ГИК)
3. Джейхун Гасанлы («Нефтчи» ИК)

Женщины

46 кг

1. Салима Гулиева (Альпман)
2. Земфира Гасанзаде (Хазар ТК)
3. Муннавар Аббасова (Казахстан)
3. Минайя Акбарова (ОИК Агджабеди)

49 кг

1. Паниз Исмаэльпур (Образование РИМ Сумгаита)
2. Нармин Алиева (Кавказ ТК)
3. Селян Каримова (Мубариз ТК)

53 кг

1. Патимат Абакарова (Таможня)
2. Нигяр Абдуллаева (Grandmaster)
3. Марьям Мамедова (Таможня ИК)
3. Саммарух Османова («Нефтчи ИК»)

57 кг

1. Саида Алиева (Кавказ ТК)
2. Лейла Баширова (РИМ образования Сумгаит)
3. Мейлин Мамедзаде («Нефтчи ИК»)
3. Зивар Тагиева (Образование РИМ Сумгаит)

62 кг

1. Фатима Меджидова (Образование РИД Сумгаита)
2. Фатима Гасанова (Образование РИМ Сумгаита)
3. Захраханим Хамидзаде (Кавказ ТК)
3. Севда Азизова (Масаллы ТК)

67 кг

1. Фарида Азизова (СК МВД)
2. Субхане Катанова (Гянджинско-Дашкесанская РГИИ)
3. Шалала Шабанлы («Зенит ТК»)
3. Афсана Алиева (Grandmaster ТК)

73 кг

1. Эльнара Ибрагимова (Алов ТК)
2. Аян Алиева (Modern Sports)
3. Шабнам Поладли (Товуз ТК)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гегемония "Нефтчи"
28 Декабря 17:18
Тхэквондо

Гегемония "Нефтчи"

Завершился отборочный турнир Азербайджана по паратхэквондо
Сильнейшие юные тхэквондисты - ИМЕНА - ФОТО
28 Декабря 09:28
Тхэквондо

Сильнейшие юные тхэквондисты - ИМЕНА - ФОТО

Завершилось первенство Азербайджана среди юных тхэквондистов
Завершилось первенство Азербайджана среди юных тхэквондистов - ФОТО
26 Декабря 09:33
Тхэквондо

Завершилось первенство Азербайджана среди юных тхэквондистов - ФОТО

Во второй день соревнований, организованных в Бакинском Дворце спорта, были определены сильнейшие спортсмены страны еще в 6 категориях
Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО
25 Декабря 17:24
Тхэквондо

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Наряду с Баку, Сумгаитом и Абшероном в чемпионате Азербайджана в общей сложности участвуют представители 28 городов и 76 клубов
В первенстве Азербайджана выявлены сильнейшие тхэквондисты - ФОТО
25 Декабря 10:59
Тхэквондо

В первенстве Азербайджана выявлены сильнейшие тхэквондисты - ФОТО

Определились победители первого дня первенства Азербайджана среди юных тхэквондистов
Стартовало первенство Азербайджана по тхэквондо
24 Декабря 09:00
Тхэквондо

Стартовало первенство Азербайджана по тхэквондо

Сегодня стартовали первенство и чемпионат Азербайджана по тхэквондо

Самое читаемое

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец
27 Декабря 11:51
Тяжелая атлетика

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец

Объявлен новый состав тренерского штаба национальных сборных по тяжелой атлетике
Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК
26 Декабря 22:44
Другие

Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК

Объявлена ​​итоговая рейтинговая таблица спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 2023 год
Фатих Терим может возобновить карьеру
26 Декабря 15:39
Мировой футбол

Фатих Терим может возобновить карьеру

70-летний турецкий специалист получил предложение из Греции
Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана
27 Декабря 10:26
Волейбол

Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана

Имя специалиста, который будет "за рулем" команды, объявил президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров на состоявшейся сегодня пресс-конференции по итогам года