Определились победители чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Завершились первенства и чемпионат Азербайджана по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, соревнования, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, завершились турниром спортсменов старшей возрастной группы.

В последний день чемпионата, проходившего в Бакинском Дворце спорта, тхэквондисты и тхэквондистки завоевали 16 комплектов медалей.

РИМ «Тахсил» (Сумгаит) занял первое место в командном зачете. ОИК Агджабеди занял второе место, ИК «Гомрукчу» - третье. За ними расположились «Нефтчи» ИК и «Хазар» ТК.

Джалил Абдуллаев, Гусейн Мехралиев, Садык Агаев, Гюнай Зейналова, Захид Надиров, Имран Залов и Захид Надиров были награждены как перспективные тренеры года.

Рамал Аскаров, Васиф Гурбанов и Диляра Гасанова были выбраны лучшими судьями соревнования. Рза Меджидов и Басти Гулиева победили в номинации самого активного врача года.

Отметим, что ранее были выявлены сильнейшие молодые и юные тхэквондисты страны. Также состоялся отборочный турнир паратхэквондистов.

Чемпионат Азербайджана

Мужчины

54 кг

1. Сайяд Дадашов (МОИК)

2. Рахид Велиев (Масаллы)

3. Хатам Гасанлы (Атилла ТК)

3. Хидир Мамедов (РОМ образования №6 ИЭУГИМ)

58 кг

1. Руслан Сеидов (Таможня ИК)

2. Малик Аббасов (Таможня ИК)

3. Юсиф Гурбанов (Ленкоранский ТИМ)

3. Адиль Эйвазов (Образование РИМ Сумгаит)

63 кг

1. Рияд Ширалиев (Фарасат ТК)

2. Парвиз Искендерова (МОИК)

3. Рахиль Юсифов (Казах)

3. Фарид Амиралиев (Кавказ ТК)

68 кг

1. Яшар Мамедли («Нефтчи» ИК)

2. Вагиф Гаджиев (Агсу)

3. Ханлар Ханахмедов (Губа Хачмазская РГИИ)

3. Вугар Багиров (Альпман ТК)

74 кг

1. Джавад Агаев (МОИК)

2. Алескер Алиев (Таможенная инспекция)

3. Исмет Исрафилзаде (Кавказ ТК)

3. Ниджат Исмаилзаде (Таможенная инспекция)

80 кг

1. Эльтадж Гафаров (СК МВД)

2. Хан Мамедов (СО МВД)

3. Раван Мамедов (Brave TK)

3. Нихат Гашимов (СК МВД)

87 кг

1. Талех Сулейманов (МОИК)

2. Вусал Балагадашов (Хазар ПИК)

3. Гусейн Ализаде (следователь МВД)

3. Али Исмайлов (Таможня ИК)

+87 кг

1. Милад Бейги Харчегани (МИД ISK)

2. Хамидреза Бадриалиабади (МИД ISK)

3. Орхан Гасымов (Гедабейский ГИК)

3. Джейхун Гасанлы («Нефтчи» ИК)

Женщины

46 кг

1. Салима Гулиева (Альпман)

2. Земфира Гасанзаде (Хазар ТК)

3. Муннавар Аббасова (Казахстан)

3. Минайя Акбарова (ОИК Агджабеди)

49 кг

1. Паниз Исмаэльпур (Образование РИМ Сумгаита)

2. Нармин Алиева (Кавказ ТК)

3. Селян Каримова (Мубариз ТК)

53 кг

1. Патимат Абакарова (Таможня)

2. Нигяр Абдуллаева (Grandmaster)

3. Марьям Мамедова (Таможня ИК)

3. Саммарух Османова («Нефтчи ИК»)

57 кг

1. Саида Алиева (Кавказ ТК)

2. Лейла Баширова (РИМ образования Сумгаит)

3. Мейлин Мамедзаде («Нефтчи ИК»)

3. Зивар Тагиева (Образование РИМ Сумгаит)

62 кг

1. Фатима Меджидова (Образование РИД Сумгаита)

2. Фатима Гасанова (Образование РИМ Сумгаита)

3. Захраханим Хамидзаде (Кавказ ТК)

3. Севда Азизова (Масаллы ТК)

67 кг

1. Фарида Азизова (СК МВД)

2. Субхане Катанова (Гянджинско-Дашкесанская РГИИ)

3. Шалала Шабанлы («Зенит ТК»)

3. Афсана Алиева (Grandmaster ТК)

73 кг

1. Эльнара Ибрагимова (Алов ТК)

2. Аян Алиева (Modern Sports)

3. Шабнам Поладли (Товуз ТК)

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