Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тхэквондо - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата страны и первенства по тхэквондо среди подростков, молодежи и взрослых, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации тхэквондо Кямаледдин Гейдаров, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и Чрезвычайный и полномочный посол Кореи в нашей стране Ли Ин Ён.

На церемонии, после информации о турнире, прозвучал Государственный гимн Азербайджана. После этого был показан видеоролик о вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в азербайджанский спорт.

Выступая на церемонии, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что 2023 год стал успешным для азербайджанского спорта: "Наша страна принимала чемпионат мира по тхэквондо. Получена первая лицензия на летние Олимпийские игры Париж-2024 по этому виду спорта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял наших спортсменов во время большой игры в Ханкенди. Двум нашим тхэквондистам подарили квартиры. Верю, что эти успехи продолжатся и в следующем году".

Президент Федерации тхэквондо Кямаледдин Гейдаров рассказал о важности соревнований. Он сообщил, что в период, когда общенациональный лидер руководил Азербайджаном, внимание уделялось всем сферам спорта: "Достижения Азербайджана в спорте под руководством господина Президента Ильхама Алиева видны. Развитие тхэквондо в Азербайджане в последние годы более заметно. Неслучайно 50-летие Всемирной федерации тхэквондо прошло именно в Азербайджане. Это осуществилось в результате государственной заботы о спорте в нашей стране. Также отрадно, что наши тхэквондисты завоевали 1 лицензию из 4, а у нас есть 3 шанса. Поздравляю каждого из участников с прекрасным днем. Спортсмены страны-победительницы всегда должны служить поднятию нашего флага на международных аренах".

После выступлений был показан видеоклип с проходившего в Азербайджане чемпионата мира по тхэквондо.

Затем состоялась художественная часть церемонии открытия. Свое образцовое выступление продемонстрировали тхэквондисты.

Отметим, что наряду с Баку, Сумгаитом и Абшероном в чемпионате Азербайджана в общей сложности участвуют представители 28 городов и 76 клубов. Соревнования завершатся 28 декабря.

Эмин Ага

İdman.biz