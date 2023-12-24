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Стартовало первенство Азербайджана по тхэквондо

Тхэквондо
Новости
24 Декабря 2023 09:00
Стартовало первенство Азербайджана по тхэквондо

Сегодня стартуют первенство и чемпионат Азербайджана по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, соревнования, организованные в год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, продлится 5 дней.

Чемпионат, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, начался с соревнований юниоров. В течение 2 дней определятся сильнейшие.

26-27 декабря проверят свои силы юные тхэквондисты.

Завершатся соревнования чемпионатом Азербайджана среди взрослых и паратхэквондистов. Они начнут выступать 28 декабря.

Бои будут начинаться в 09:00 каждый день.

Отметим, что подростков по новым правилам будут определять не по весу, а по росту. Молодые люди будут бороться в 20, а взрослые - в 16 весовых категориях.

İdman.biz

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