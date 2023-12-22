Чемпионат Азербайджана по тхэквондо продлится 5 дней

24 декабря стартуют первенства и чемпионаты Азербайджана по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, турнир, организованный в год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, продлится 5 дней.

Чемпионат, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, начнется с соревнований юниоров. 26-27 декабря молодые спортсмены определят сильнейших тхэквондистов Азербайджана.

Год завершится чемпионатом Азербайджана среди взрослых и паратхэквондистов. Они примут участие в турнире 28 декабря. Бои будут начинаться в 09:00 каждый день.

Отметим, что юниоров по новым правилам будут определять не по весу, а по росту. Спортсмены будут бороться в 20-ти, а взрослые - в 16-ти весовых категориях.

İdman.biz