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Турция и Китай лидируют по количеству олимпийских лицензий в тхэквондо

Тхэквондо
Новости
19 Декабря 2023 14:59
Турция и Китай лидируют по количеству олимпийских лицензий в тхэквондо

Турция и Китай лидируют по количеству олимпийских лицензий, завоеванных в тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, спортсмены этих двух стран выиграли по пять путевок на Летние Игры в Париж. Они были добыты посредством мирового рейтинга и чемпионской серии «Большого шлема». Четыре вакансии на счету Великобритании и Франции, по три у Испании, Иордании и Южной Кореи.

На сегодняшний день в тхэквондо разыграны 50 лицензий, которые заработали спортсмены из 24-х стран.

Напомним, что в активе сборной Азербайджана пока одна вакансия в тхэквондо, завоеванная Гашимом Магомедовым (58 кг) благодаря победе на «Большом шлеме» в Китае.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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