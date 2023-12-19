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Магомедов узнал первых соперников на Олимпиаде

Тхэквондо
Новости
19 Декабря 2023 14:27
Магомедов узнал первых соперников на Олимпиаде

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), завоевавший лицензию на Олимпиаду в Париж, узнал своих первых потенциальных соперников по Летним Играм.

Как сообщает İdman.biz, в соответствии с положением в рейтинге, в Париж пробилась пятерка лучших в табели о рангах. Ими стали Янг Юн (Южная Корея), Мохаммед Джиндуби (Тунис), Адриан Висенте (Испания), Вито Дель’Аквилла (Италия) и Омар Салим (Венгрия).

Остальные участники Олимпиады определятся по итогам континентальных отборочных турниров будущего года.

Напомним, что Магомедов выиграл билет на Игры благодаря победе в чемпионской серии «Большого шлема» в Китае.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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