Мамед Абдуллаев: "Надеюсь, что Магомедов повторит этот успех на Олимпиаде"

«Я не хочу заранее прогнозировать, сколько наших спортсменов будет представлено на летних Олимпийских играх. Мы постараемся получить максимальное количество лицензий».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по тхэквондо Мамед Абдуллаев.

Наставник оценил завоевание 2 золотых медалей спортсменом нашей сборной Гашимом Магомедовым (58 кг) на квалификационном и чемпионском этапе турнира "Большого шлема", проходившем в китайском Уси.

Он подчеркнул, завоевание лицензии нашим тхэквондистом на летние Олимпийские игры в Париже-2024 является положительным фактом: "Он выиграл обе серии. В первом соревновании он выиграл все 4 боя и вышел в финал. Следующий турнир был важен для нас. Потому что если бы он там выиграл, то получил бы лицензию на Олимпиаду. Гашим восстановился к следующему турниру и достойно представил нашу страну. В этом весе он победил китайского спортсмена, которому проиграл на чемпионате мира в Баку, представителя Ирана, выигравшего последний Гран-при, и последнего чемпиона мира в своем весе в финале. Это стало очень радостным событием».

Абдуллаев надеется, что Магомедов повторит этот успех на Олимпиаде: «Гашим досрочно завоевал лицензию. Он будет готовиться к лицензионному турниру в марте. Мы будем отдыхать 10 дней. Начнем тренировать других спортсменов».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz