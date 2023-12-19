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Гашим Магомедов: "Я очень рад, что получил лицензию для Азербайджана"

Тхэквондо
Интервью
19 Декабря 2023 14:20
Гашим Магомедов: "Я очень рад, что получил лицензию для Азербайджана"

"Я очень доволен своим выступлением, которое принесло лицензию Азербайджану".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам по поводу завоевания лицензии на летние Олимпийские игры в Париже-2024 азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг).

Спортсмен, выигравший отборочный раунд турнира «Большого шлема», проходившего в китайском Уси, и Серию чемпионов, заявил, что счастлив: «Я очень рад, что завоевал награду. Это был очень трудный год. Но в итоге мы добились успешного результата. Я просто делаю свою работу. Хотел бы поблагодарить моего тренера и федерацию за постоянную поддержку. Мы достигли максимальной цели на этот год. Надеюсь, что успешно выступлю на Олимпийских играх».

24-летний тхэквондист заявил, что возобновит подготовку после некоторого отдыха: "Пока отдохну. Думаю, это тоже необходимо. Затем мы отправимся на сборы в Южную Корею. Будем готовиться к Летним Олимпийским играм».

Отметим, что Гашим Магомедов является первым тхэквондистом, прошедшим квалификацию на Летние Олимпийские игры Париж-2024 в составе сборной Азербайджана.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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