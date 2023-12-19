Добившиеся успеха в Китае азербайджанские тхэквондисты вернулись в Баку

Сборная Азербайджана по тхэквондо, завоевавшая 2 золотые медали и олимпийскую лицензию в зачете и чемпионской серии «Большого шлема» в китайском Уси, сегодня вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев команду встречали официальные лица Федерации тхэквондо Азербайджана, представители прессы и родственники.

Член сборной Азербайджана Гашим Магомедов завоевал золотую медаль, победив в финале отборочного раунда корейца Ян Хуичана со счетом 2:1. Затем он вышел в полуфинал Серии чемпионов, победив в четвертьфинале последнего иранского победителя Гран-при. На этом этапе Гашим победил своего китайского соперника, которому проиграл на чемпионате мира в Баку. В решающем матче серии Чемпионов наш тхэквондист победил последнего чемпиона мира Пэ Юн-Сея, представителя Республики Корея. Эта победа дала Гашиму лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz