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Олимпийский взлет Гашима Магомедова после триумфа на "Большом шлеме"

Тхэквондо
Аналитика
18 Декабря 2023 15:45
Олимпийский взлет Гашима Магомедова после триумфа на "Большом шлеме"

Азербайджанское тхэквондо в прекрасном настроении завершает уходящий год. Под занавес сезона Гашим Магомедов (58 кг) открыл счет завоеванным олимпийским лицензиям для сборной, победив в чемпионской серии «Большого шлема» в Китае. Предстоящие Игры будут дебютными для спортсмена, а команде предстоит добирать вакансии на континентальном квалификационном турнире.

Как сообщает İdman.biz, после того, как отбор на Летние Игры в тхэквондо претерпел изменения и участники начали пробиваться туда не только через лицензионные турниры, но и по рейтингу, наши спортсмены перед началом олимпийского года неизменно выигрывали одну лицензию. Так было в случае с Рпадиком Исаевым и Миладом Беиги Харчегани, успешное выступление которых по ходу сезона позволяло им получать билет на Игры посредством табели о рангах. Первая пятерка сильнейших в рейтинге получали право участвовать на Играх.
Было очевидно, что в текущем цикле никто из азербайджанских тхэквондистов не сможет решить задачу посредством рейтинга. Все-таки по ходу сезона команда выступала нестабильно, а домашний чемпионат мира, где можно было набрать зачетные баллы не принес хозяевам даянга наград. Поэтому все шло к тому, что сборной предстоит борьба за лицензии лишь в следующем году на континентальном турнире.
Однако затем ситуация повернулась на 180 градусов. Все дело в том, что с прошлого цикла добавилась еще одна опция попадания на Олимпиаду. Она заключалась в возможности пробиться туда посредством нового детища Всемирного тхэквондо – чемпионской серии «Большого шлема». Победители финального турнира удостаивались заветных лицензий.

И уникальность нынешнего успеха Гашима Магомедова (58 кг) заключается в том, что он воспользовался последним шансом уходящего года поехать в Париж, избавив себя от участия в квалификационных турнирах следующего сезона. Победа в финальном турнире стала прекрасным заключительным аккордом сезона, но для этого тхэквондисту пришлось пройти сложнейший путь. Ведь для участия в нем необходимо было вначале успешно выступить на отборочном этапе, предварявшем «Большой шлем». Магомедов победил в квалификации, а затем феноменально выступил на «Большом шлеме», выиграв в финале у действующего чемпиона мира Джун-Сео Баи. Схватка с корейцем завершилась со счетом 2:0, а Гашим одержал на данный момент, пожалуй, самую яркую победу в карьере, дважды огорчив Баи за несколько дней, учитывая и выигрыш в квалификации.

Золотая медаль «Большого шлема» и принесла азербайджанскому тхэквондисту столь желанную лицензию на Олимпиаду. А уровень выступления в Китае позволяет говорить о том, что чемпион Европы способен преподнести сюрприз и в Париже.

А для сборной Азербайджана марафон за путевки на Игры продолжится в следующем году на квалификационном турнире, где можно добыть еще три вакансии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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