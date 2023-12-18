Федерация тхэквондо завершила судейский семинар

Федерация тхэквондо Азербайджана завершила международный и республиканский судейский семинар.

Как сообщает İdman.biz, он проводился в Административном зале федерации под руководством международного арбитра, главы главного рефери ФТА Гюндюза Абдуллаева.

Семинар носил квалификационный характер. По его итогам определялись судьи, которые будут допущены к работе на чемпионате и первенстве страны.

В течении двух дней прошли теоретические и практически занятия, а затем участники сдали экзамен.

Ниджат Закиев

İdman.biz