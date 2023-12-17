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Президент Мирового тхэквондо пожелал успехов сборной Азербайджана на Олимпиаде

Тхэквондо
Новости
17 Декабря 2023 19:42
Президент Мирового тхэквондо пожелал успехов сборной Азербайджана на Олимпиаде

В китайском Уси прошел Гала-вечер, посвященный завершению чемпионской серии «Большого шлема», где победу одержал азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг).

Как сообщает İdman.biz, мероприятие с участием президента Мирового тхэквондо Чунг-Вон Чоу посетила и делегация Азербайджана во главе с вице-президентом Федерации Нияметдином Пашаевым. Также гала посетили главный тренер Мамед Абдуллаев, старший тренер Рашад Мамедов и обладатель олимпийской лицензии Гашим Магомедов.

Чоу в ходе выступления поздравил команду Азербайджана с успешным выступление и пожелал удачи на Играх в Париже.

İdman.biz

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