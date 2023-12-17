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Гашим Магомедов - в борьбе за лицензию на "Большом шлеме"

Тхэквондо
Новости
17 Декабря 2023 09:05
Гашим Магомедов - в борьбе за лицензию на "Большом шлеме"

В китайском Уси продолжается финальный турнир «Большого шлема» по тхэквондо.

Как передает İdman.biz, сегодня на даянг выйдет спортсмен сборной Азербайджана Гашим Магомедов (58 кг). Чемпион Европы несколько дней назад выиграл квалификационное соревнование «Большого шлема», заработав путевку в финальный турнир. В нем выступят ведущие атлеты планеты, а на кону стоит олимпийская лицензия. Победители получат вакансию на Летние Игры в Париж.

Отметим, что победа на квалификационном этапе принесла Магомедову 120 рейтинговых очков.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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