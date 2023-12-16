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Федерация тхэквондо проводит судейский семинар - ФОТО

Тхэквондо
Новости
16 Декабря 2023 16:39
Федерация тхэквондо проводит судейский семинар - ФОТО

Федерация тхэквондо Азербайджана проводит международный и республиканский судейский семинар.

Как сообщает İdman.biz, он проводится в Административном зале федерации под руководством международного арбитра, главы главного рефери ФТА Гюндюза Абдуллаева.

Семинар носит квалификационный характер. По его итогам определятся судьи, которые будут допущены к работе на чемпионате и первенстве страны.

В течении двух дней проходят теоретические и практически занятия, а 17 декабря участники сдадут экзамен.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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