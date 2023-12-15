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Гашим Магомедов пообещал лицензию на Олимпиаду: "После этого хорошо отдохну"

Тхэквондо
Интервью
15 Декабря 2023 11:36
Гашим Магомедов пообещал лицензию на Олимпиаду: "После этого хорошо отдохну"

"Я очень рад, что смог выйти в финал турнира "Большого шлема". Все прошло без травм, я остался доволен своим выступлением. В основном этапе продолжу в том же темпе".

Об этом İdman.biz заявил тхэквондист сборной Азербайджана Гашим Магомедов (58 кг).

Член сборной, завоевавший титул победителя квалификационного раунда турнира "Большого шлема", проходившего в китайском Уси, рассказал, что самый сложный бой на соревнованиях был против корейского спортсмена: «У меня было 4 боя. Я бился в первых двух боях с местными спортсменами, в третьем - с иранцем, а в финале - с корейским тхэквондистом. Самый сложный для меня поединок был в финале. Потому что в решающих боях маленькая ошибка решает всё. Думаю, если отберусь на летние Олимпийские игры в Париже-2024, то сам буду для себя главным конкурентом. К этому престижному соревнованию нужно быть готовым не только физически, но и морально».

Чемпион Европы также подчеркнул, что хочет завершить год на позитивной ноте: "В принципе, провёл год хорошо. Несмотря на неудачное мягко говоря, выступление, на бакинском чемпионате мира, завоевал бронзу на Европейских играх и золотую медаль на чемпионате Европы. Выиграю последнее соревнование в этом году - финал "Большого шлема", и хорошо отдохну перед Олимпиадой, получив лицензию".

Отметим, что Гашим Магомедов выступит в заключительной стадии турнира "Большого шлема" 17 декабря. Если наш тхэквондист выиграет этот турнир, он получит лицензию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Эмин Ага

İdman.biz

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