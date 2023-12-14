Азербайджанский тхэквондист выиграл квалификацию "Большого шлема" и претендует на олимпийскую лицензию

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) стал победителем квалификационного турнира «Большого шлема» в Уси (Китай)

Как сообщает İdman.biz, в финале чемпион Европы выиграл у Хью-Чан Янга. На пути к финалу он также добился побед над хозяевами даянга Леи Лиу и Юнгсонг Ю, а также иранцем Абульфезом Занди.

Золотая медаль позволила Магомедову завоевать путевку в финальный турнир «Большого шлема», победители которого получат лицензии на Олимпиаду.

Первое место в квалификационном турнире принесло нашему тхэквондисту 120 рейтинговых очков.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz